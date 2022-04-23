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السبت، 23-04-2022 01:55 م

بحث التعاون بين سلطة العقبة والجامعة الأردنية

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الوكيل الإخباري - بحث مفوض الشباب وريادة الأعمال في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رمزي الكباريتي ورئيس الجامعة الأردنية/ فرع العقبة الدكتور عامر سلمان، سبل تعزيز التعاون والتشارك بين الطرفين في المجالات التنموية والتعليم والتدريب والتشغيل في القطاع الخاص.

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وقال الكباريتي، إن السلطة تسعى ضمن خطتها الاستراتيجية إلى تطوير المنظومة التعليمية في العقبة بما ينعكس على تعزيز قدرة الجامعات فيها وتمكينها من إيصال رسالتها والقيام بدورها الريادي كمحرك تنموي في المجتمع المحلي في محافظة العقبة.


وأكد خلال اللقاء أهمية الدور الذي تقوم به إدارة الجامعة الأردنية/ فرع العقبة في مجال التعليم والتطوير الأكاديمي والبحث العلمي الذي يسير جنبا إلى جنب مع رؤية السلطة وتوجهاتها للنهوض بالعملية التعليمية في العقبة.


وأشار الكباريتي إلى ضرورة التركيز على مخرجات التعليم الجامعي وربطه بمتطلبات سوق العمل، إضافة الى تدريب وتأهيل الشباب وتزويدهم بإمكانات ومهارات تتيح لهم اطلاق طاقاتهم، وتساعدهم في تحسين فرص حصولهم على وظائف في سوق العمل المحلي والإقليمي.


بدوره عرض الدكتور سلمان ايجازا عن الجامعة ونشأتها ومسيرتها العملية والتخصصات العلمية المتوفرة حاليا وتطلعاتها على المدى القريب والبعيد ضمن برنامج وخطة عمل مدروسة، مشيدا بدعم السلطة للفرع منذ تأسيسه وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لما فيه مصلحة الطالب وتحويله الى خريج فعال ومنتج في المجتمع.


وأكد ضرورة التشبيك بين الجامعة وجميع الجهات ذات العلاقة في سلطة العقبة الخاصة لإنجاز مشاريع داخل الحرم الجامعي من شأنها تمكين الفرع من خدمة الطلاب وتخفيف العبء عن المبنى الرئيسي للجامعة.


وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق الجهود التشاركية بين الطرفين، ودمج الخريجين من طلاب الجامعة بمبادرات مجتمعية تنفذها مديريتا تنمية المجتمع المحلي والتشغيل والتدريب في القطاع الخاص بما يخدم العملية التعليمية وأبناء المجتمع المحلي في محافظة العقبة.

 




 

 


 

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