الأحد 12-03-2023
الوكيل الاخباري

انطلاق أعمال مؤتمر الفكر المستدام بالعلوم التطبيقية

بحث التعاون بين هيئة الاعتماد والتعليم العالي العراقية

انقلاب على حالة الطقس ومنخفض جوي وامطار غزيرة بهذا الموعد

الطفيلة : بدء المرحلة الثانية من مشروع "أنا صوتي" للموروث الشعبي

الارصاد : امطار على هذه المناطق الاثنين - تحذيرات

الجامعة الأردنية تنضم إلى تحالف الكومستيك

موعد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين هذا الشهر

انطلاق فعاليات البرنامج الوطني للأمن والشباب في الزرقاء

توضيح حول دوام الموظفين واقساط القروض برمضان

حملة انتقادات واسعة تطال ماكرون عقب تصريحاته حول روسيا

الأحد، 12-03-2023 06:27 م

بحث التعاون بين هيئة الاعتماد والتعليم العالي العراقية

320238174843840169535


الوكيل الاخباري - بحث رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الدكتور ظافر الصرايرة مع وفد من وزارة التعليم العالي العراقية، خلال زيارته للهيئة اليوم الأحد، سبل التعاون الأكاديمي المشترك.

وأطلع الصرايرة الوفد برئاسة رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي الدكتور صلاح هادي الفتلاوي، على آلية عمل الهيئة في مجال الاعتماد والجودة في مؤسسات التعليم العالي، ومتابعتها لها بشكل مستمر لضبط مخرجات التعليم والتعلم وجودته لتنسجم واحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22023717431321617122

انطلاق أعمال مؤتمر الفكر المستدام بالعلوم التطبيقية

3202311171849230682660

الطفيلة : بدء المرحلة الثانية من مشروع "أنا صوتي" للموروث الشعبي

320238175250890485555

الجامعة الأردنية تنضم إلى تحالف الكومستيك

12202220173938288528451

موعد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين هذا الشهر

www

انطلاق فعاليات البرنامج الوطني للأمن والشباب في الزرقاء

مبنى رئاسة الوزراء

توضيح حول دوام الموظفين واقساط القروض برمضان

أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم

التربية : خطة لزيادة نسبة التعليم المهني إلى 30% في عام 2030

مدرسة

التربية : دوام المدارس في رمضان وجاهيا

main_image63ff7e72dbc43

هيئة الاعتماد يقر استمرارية اعتماد تخصصات جامعية

وزارة التربية والتعليم

إحالات واسعة على التقاعد في وزارة التربية والتعليم - أسماء

2202327115213839458982

وزير التربية: الفاقد التعليمي تعمق بفعل جائحة كورونا

1202329163747880942715

محافظة: نسعى إلى زيادة الالتحاق في التدريب المهني 5% سنويا