بحث التعاون بين هيئة الاعتماد والتعليم العالي العراقية

الوكيل الاخباري - بحث رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الدكتور ظافر الصرايرة مع وفد من وزارة التعليم العالي العراقية، خلال زيارته للهيئة اليوم الأحد، سبل التعاون الأكاديمي المشترك.



وأطلع الصرايرة الوفد برئاسة رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي الدكتور صلاح هادي الفتلاوي، على آلية عمل الهيئة في مجال الاعتماد والجودة في مؤسسات التعليم العالي، ومتابعتها لها بشكل مستمر لضبط مخرجات التعليم والتعلم وجودته لتنسجم واحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

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