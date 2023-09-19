بحث التعاون بين وزارة الاقتصاد الرقمي وجامعة البلقاء التطبيقية

الوكيل الاخباري - بحث وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، مع رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، سبل التعاون المشترك، والإطلاع على خطط الجامعة المستقبلية في مجال التخصصات التقنية والفنية.



وأكد الهناندة أن الوزارة معنية بتوفير أوجه الدعم والخدمات كافة، لتذليل العقبات أمام القطاع التعليمي للاستفادة من الطاقات الأكاديمية في الجامعات، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج في الجامعات ومنها التدريب لأجل التوظيف الذي يعمل على تدريب الخريج على المهارات الرقمية ويوفر التوظيف بعد التدريب.

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