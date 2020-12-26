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السبت، 26-12-2020 02:38 م

بحث شمول هذه الفئة من الأردنيين بحزم الضمان الاجتماعي

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الوكيل الإخباري - بحث وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي مع مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، بدائل شمول الفنانين الأردنيين بنظام حزم الضمان الاجتماعي المناسبة لطبيعة عملهم.

وقال الوزير الطويسي في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، اليوم السبت، إن الوزارة معنية بتوفير العيش الكريم والاستقرار والأمن المعيشي لأعضاء النقابة ومنتسبيها من خلال شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي، لما للفنانين الأردنيين من مكانة خاصة عبر مساهمتهم في بناء الوجدان الوطني، ودعم الصناعات الثقافية وحمل رسالة الأردن وخطابه الحضاري، والدور المهم في تعزيز الهوية الوطنية.

وبين أن الوزارة تعمل جنبا إلى جنب مع النقابة لمواجهة الصعوبات والتحديات التي يعاني منها صندوق النقابة خلال جائحة كورونا وتقديم بدائل قابلة للتنفيذ والاستدامة، لافتا إلى اتفاق على استكمال الحوار حول البدائل التي تخدم الفنانين.

وأكد الرحاحلة حرص المؤسسة على متابعة شمول جميع القوى العاملة على أرض المملكة بمظلة الضمان الاجتماعي لتوفير الحماية الاجتماعية وسُبل العيش الكريم لهم ولأسرهم، مبيناً أن المؤسسة ستدرس آلية شمول منتسبي النقابة بمظلة الضمان الاجتماعي لدورهم المهم وطنيا واجتماعيا.

بدوره، ثمن نقيب الفنانين حسين الخطيب خلال اللقاء الذي حضره عدد من الفنانين، جهود الوزارة والمؤسسة، لافتا إلى أن قطاع الفنانين من أكثر القطاعات تضرراً بجائحة كورونا، وانعكس ذلك سلباً على ظروف الفنانين واصبح أزمة حقيقية مركبة.

وأعرب عن أمله في الخروج بصيغة تدعم الفنانين المشتركين والمتقاعدين في صندوق التقاعد عبر فتح نوافذ تعالج وضع المشتركين خصوصا أن دخل النقابة توقف منذ شهر آذار الماضي وحتى الآن.

 




 

 


 

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