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الثلاثاء، 01-12-2020 02:04 م

تعليق دوام مديرية ضمان غرفة صناعة عمان

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الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تعليقها للدوام في مديرية ضمان غرفة صناعة عمان  ليوم غدٍ الاربعاء الموافق 2/12/2020 ويوم الخميس الموافق 3/12/2020 ، وذلك للقيام بتعقيم مبنى غرفة صناعة عمان بعد ثبوت إصابات بفيروس كورونا ومراعاةً للسلامة العامة وحفاظاً على سلامة وصحة المراجعين، وذلك ضمن إجراءات المؤسسة للحدّ من احتمالية انتقال فايروس كورونا.
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وبيّنت المؤسسة في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، أن معظم خدماتها متاحة بشكل إلكتروني للمنشآت والأفراد، أما فيما يخص الخدمات غير المتاحة إلكترونياً بإمكانهم تقديمها أو الاستفسار عنها على مدار الساعة في كافة أيام الاسبوع وذلك من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم (117117). 

 




 

 


 

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