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الإثنين، 07-06-2021 03:40 م

بخيت يبحث مع السفير الإيطالي سبل جذب الاستثمارات للعقبة

العقبة-2



الوكيل الاخباري - بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت، اليوم الاثنين، مع السفير الإيطالي في الاردن فايبو كاسيزي، آلية جذب الاستثمارات الصناعية والسياحية الايطالية للعقبة.
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كما بحث سبل التعاون بين السلطة والجانب الايطالي في مجال تطوير الصناعات الغذائية والدوائية والطاقة الشمسية، وإقامة ايام استثمارية في العقبة لجذب المستثمرين من ايطاليا، الى جانب تنظيم أيام وفعاليات سياحية وثقافية في بعض المدن الايطالية ودعوة وكلاء السياحة الايطاليين، بهدف إعادة النشاط السياحي لمدينة العقبة.

 




 

 


 

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