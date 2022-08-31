الأربعاء 31-08-2022
الوكيل الاخباري

394 ألف دينار لفتح وتعبيد شوارع بدير أبي سعيد

وزيرة الثقافة تلتقي وفدا إعلاميا مصريا في إربد

البنك المركزي يشارك بملتقى عربي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

صناعيون في إربد يشيدون بقانون الاستثمار الجديد

الأمير الحسن يؤكد أهمية تكامل الصناعات

وزير العمل يبحث مع نظيره الفلسطيني تعزيز التعاون بين الجانبين

الجمارك تنظم دورة تدريبية متخصصة في أساسيات إدارة المخاطر

ورشة حول الأرشفة والتوثيق في الأردن وفلسطين

الارصاد الجوية تحذر من طقس الخميس

بحث التعاون العلمي بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا ومحمد السادس المغربية

الأربعاء، 31-08-2022 01:32 م

بدء أعمال إعادة تأهيل طريق العارضة السبت

5fecdc1a59c2e


الوكيل الإخباري - قال وزير الأشغال العامة والإسكان، يحيى الكسبي، إنه سيتم البدء بأعمال إعادة تأهيل طريق العارضة يوم السبت المقبل.

اضافة اعلان


وأضاف الكسبي، أن الأعمال في المشروع تتضمن تحسين وإعادة انشاء وتأهيل الطريق من تقاطع الصبيحي لغاية تقاطع العارضة، ليصبح أربع مسارب مفصولة مع اكتاف وانشاء تقاطع حمرة الصحن، كما يتضمن العمل إعادة ترتيب الجزر الوسطية في تقاطع العارضة لتتناسب مع أعمال التحسين.


كما يشمل العمل إنشاء وتحسين عبارات تصريف مياه الأمطار وأعمال الحماية اللازمة وأعمال جدران استنادية، بالإضافة لأعمال السلامة العامة كافة من الإشارات ومتطلبات السلامة المرورية وأعمال الإنارة، وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.


وأكد، أن العمل جار لتجهيز التحويلات المرورية؛ لضمان ديمومة الحركة المرورية على الطريق وسيتم الإعلان عنها قبل بدء الاعمال في المشروع.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202230181539101673923

394 ألف دينار لفتح وتعبيد شوارع بدير أبي سعيد

82022615318207594609

وزيرة الثقافة تلتقي وفدا إعلاميا مصريا في إربد

820222185225191648129

البنك المركزي يشارك بملتقى عربي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

w

صناعيون في إربد يشيدون بقانون الاستثمار الجديد

wwww

الأمير الحسن يؤكد أهمية تكامل الصناعات

8202230174122631678134

وزير العمل يبحث مع نظيره الفلسطيني تعزيز التعاون بين الجانبين

أخبار متعلقة
8202222163310779829979

تحويلات مرورية على طريق الكرك - القطرانة ( أسماء)

112020315915906799268

الأمانة تستعد مُبكراً للشتاء بصيانة شبكات التصريف