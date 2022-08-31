بدء أعمال إعادة تأهيل طريق العارضة السبت

الوكيل الإخباري - قال وزير الأشغال العامة والإسكان، يحيى الكسبي، إنه سيتم البدء بأعمال إعادة تأهيل طريق العارضة يوم السبت المقبل.

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وأضاف الكسبي، أن الأعمال في المشروع تتضمن تحسين وإعادة انشاء وتأهيل الطريق من تقاطع الصبيحي لغاية تقاطع العارضة، ليصبح أربع مسارب مفصولة مع اكتاف وانشاء تقاطع حمرة الصحن، كما يتضمن العمل إعادة ترتيب الجزر الوسطية في تقاطع العارضة لتتناسب مع أعمال التحسين.



كما يشمل العمل إنشاء وتحسين عبارات تصريف مياه الأمطار وأعمال الحماية اللازمة وأعمال جدران استنادية، بالإضافة لأعمال السلامة العامة كافة من الإشارات ومتطلبات السلامة المرورية وأعمال الإنارة، وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.



وأكد، أن العمل جار لتجهيز التحويلات المرورية؛ لضمان ديمومة الحركة المرورية على الطريق وسيتم الإعلان عنها قبل بدء الاعمال في المشروع.





