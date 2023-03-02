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الخميس، 02-03-2023 05:16 م

بدء أعمال تعبيد أجزاء من طريق المطار

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، اليوم الخميس، عن بدء أعمال إعادة تأهيل الخلطات الإسفلتية لطريق المطار من نفق الصحابة الكائن على طريق المطار باتجاه تقاطع الأمير حسين، باتجاه الدوار السابع اعتبارا من يوم الجمعة، ضمن أعمال عطاء صيانة الخلطات الإسفلتية لطريق المطار.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إن الإعمال سيتم البدء فيها على مرحلتين؛ الأولى في تمام الساعة 12 من صباح يوم الجمعة، ولغاية الساعة 12 ظهرا من اليوم ذاته، فيما سيتم بدء أعمال الثانية من الساعة 12 من صباح يوم السبت، ولغاية الساعة 12 ظهرا من اليوم ذاته.

وأشارت إلى أنه تم تقسيم الأعمال على مرحلتين واختيار أيام نهاية الأسبوع؛ بهدف ضمان سلاسة الحركة المرورية على الطريق الحيوي الذي يشهد كثافة مرورية.

وأوضحت أنه سيتم العمل وتحويل حركة السير على جزئين بحيث يتم إغلاق جزئي على الطريق لغايات تنفيذ أعمال الخلطة الإسفلتية.

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