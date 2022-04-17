بدء استقبال طلبات صندوق الطالبة المحتاجة بالبلقاء التطبيقية

الوكيل الإخباري

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- أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني اليوم الأحد بدء استقبال طلبات صندوق الطالبة المحتاجة بعد إقراره من مجالس الحاكمية في الجامعة.وأضاف الدكتور العجلوني ان الصندوق يستهدف الطالبات المحتاجات في مركز الجامعة لتقديم مساعدات نقدية بشكل شهري (60) دينار لمساعدتهن في بعض تكاليف حياتهن الجامعية والتخفيف عن ذويهن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.كما أكد أن النموذج المعد للتقديم للاستفادة من الصندوق موجود لدى عمادة شؤون الطلبة، داعيا الطالبات المحتاجات في مركز الجامعة الى ضرورة تعبئة النموذج اعتبارا من اليوم ليتم دراسة هذه الحالات بالسرعة الممكنة، مشيرا انه سيتم تعميم فكرة الصندوق على الكليات الخارجية للجامعة في الوقت المناسب.وأشار الدكتور العجلوني الى فتوى دائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية حول حكم جمع الزكاة والصدقات التطوعية لصالح صندوق الطالبة المحتاجة لمساعدتهن على في الإنفاق على حاجاتهن الشخصية والتي أكدت بدورها على جواز دفع الزكاة والصدقات لهذا الصندوق حسب الفتوى المرفقة.ودعا كافة المؤسسات والشركات والمصانع ورجال الأعمال والقائمين على أعمال الخير والزملاء للتبرع لحساب هذا الصندوق ليكون عونا للطالبات المحتاجات في الجامعة ولإنجاح هذا الصندوق ليتم تعميمه على الكليات الخارجية للجامعة التي تنتشر من العقبة جنوبا الى اربد شمالا.