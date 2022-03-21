بدء الامتحانات النظرية لطلبة الشامل الأربعاء

الوكيل الإخباري - تبدأ فعاليات الامتحانات النظرية للدورة الربيعية 2022 للشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) ، من صباح الأربعاء الموافق 23/3/2022م، وتستمر حسب المواعيد التي أعلنت عنها الجامعة حتى يوم الأربعاء الموافق 30/3/2022م، بحسب ما أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية/ رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني.

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وأكد العجلوني أن الجامعة استكملت كافة الإجراءات اللازمة لعقد الامتحانات النظرية، إذ من المتوقع أن يتقدم لهذه الامتحانات (5775) طالبا وطالبة من (48) كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة.



وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتقدم للورقة الأولى يومي الأربعاء والخميس المقبلين (3837) طالبا وطالبة، وللورقة الثانية يومي السبت والأحد الموافق 26 و27/3/2022م (4025) طالبا وطالبة، وللورقة الثالثة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 29 و30/3/2022م (4902) طالب وطالبة.



وأضاف العجلوني أن الطلبة سيتقدمون للامتحانات في هذه الدورة وفقا لـ(128) برنامجا دراسيا، منها (70) برنامجا على الخطط الجديدة، و(58) برنامجا على الخطط القديمة، وأن الامتحانات النظرية محوسبة بالكامل.



ولفت إلى أنه تم اعتماد (14) مركزا للامتحانات النظرية موزعة على مختلف محافظات المملكة، ويشرف على هذه الامتحانات أكثر من (350) موظفا من العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية.



وأكد العجلوني أن وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة فرغت من معالجة نتائج الامتحانات العملية وإدخالها إلى نظام الامتحان الشامل المحوسب، وكانت هذه الامتحانات قد عقدت خلال الفترة من 12-17/3/2022م، وتقدم إليها (3553) طالبا وطالبة.



ومراعاة للظروف التي فرضتها جائحة كورونا، شدد على جميع الطلبة وأعضاء اللجان المشرفة على الامتحان، بضرورة الالتزام بأوامر الدفاع والتقيد بشروط السلامة العامة ومراعاة المتطلبات الصحية والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات، وإبراز شهادة التطعيم للطلبة الذين تلقوا جرعتين من اللقاح ضد كورونا قبل الدخول إلى قاعات الامتحان، متمنيا السلامة للجميع.