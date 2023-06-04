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الأحد، 04-06-2023 11:14 ص

بدء بيع وثائق عطاء استقطاب مطور لمشروع المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق

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الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة العراقية الأردنية للصناعة عن بدء بيع وثائق عطاء استقطاب مطور لمشروع المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق.

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وقالت الشركة إن المدة المخصصة للحصول على وثيقة مناقصة عطاء استقطاب مطور للمشروع بدأت من تاريخ (30/5/2023) وتنتهي بتاريخ(29/6/2023).

وأضافت أنه بالإمكان الحصول على وثائق العطاء من خلال وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومقر الشركة الكائن في بغداد.


وأشارت الشركة إلى أنها على استعداد لاستقبال استفسارات الشركات الراغبة بالمشاركة في هذا العطاء وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة والإجابة على أية تساؤلات بشأن المشروع.

 




 

 


 

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