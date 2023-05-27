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السبت، 27-05-2023 07:34 م

الشركس: العلاقات بين الأردن والعراق نموذج مميز بالمنطقة

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الوكيل الاخباري - أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، اليوم السبت، أن العلاقات بين الأردن والعراق نموذج مميز بالمنطقة.

وقال الشركس، خلال مشاركته في المؤتمر المصرفي العراقي السنوي، اليوم ببغداد، إن العراق يعد عمقا تجاريا للأردن وبالعكس، ويحدونا الأمل بالمضي قدما لإنشاء المدينة الاقتصادية بين البلدين، التي من شأنها تعزيز متانة الاقتصاد للبلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن الأردن لديه نظام مالي للدفع الالكتروني، ومستعد للإسهام في بناء هذا النظام مع الأشقاء في العراق.

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