بدء تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الأردنية - رابط

الوكيل الإخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية ستبدأ اعتبارا من صباح اليوم الخميس، وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم السبت الموافق 28 آب/أغسطس من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة ( أنقر هنا ) .

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ويقوم الطالب الأردني (الحاصل على معدل 65% فأكثر فقط) بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته (15) ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم (eFAWATEERcom).



ويكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب، وهذه الخدمة متوافرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق هذه الخدمة، ونذكر من أهمها: مكاتب البريد الأردني المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، الحساب البنكي الشخصي على الإنترنت، فروع البنوك الأردنية، وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، محلات الصرافة المعتمدة (وللتعرف أكثر على آلية تقديم طلب القبول الموحد ، وقنوات الدفع المعتمدة، وآلية دفع رسم طلب الالتحاق الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد).



وترغب الوحدة بتوجيه الطلبة إلى ضرورة الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد من خلال الرابط الآتي: (www.admhec.gov.jo)، بهدف الاطلاع على أقسامه وصفحاته مثل: البيانات التفصيلية للتخصصات المتاحة في الجامعات الأردنية الرسمية، ووضع هذه التخصصات من حيث كونها راكدة أو مشبعة أو مطلوبة، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، والسياسة العامة للقبول في الجامعات الرسمية، وآلية تسديد رسم طلب الالتحاق، ونصائح وإرشادات للطلبة المتقدمين إضافةً إلى الأسئلة الأكثر تكراراً، ومعدلات القبول التنافسي للأعوام الخمسة السابقة (بهدف الاسترشاد بها فقط)، وذلك للاستفادة من هذه المعلومات، ومساعدتهم في تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني.



ويمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول إلى البرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.



ودعت الوزارة، جميع الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية عام 2004 فما قبل، أن يقوموا بتحميل صورة عن كشف علامات هذه الشهادة، وذلك خلال عملية تقديم طلب الالتحاق حتى يتم اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها.