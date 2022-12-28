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الأربعاء، 28-12-2022 11:06 ص

بدء صرف المخصصات ومعونة الشتاء وآخر دفعة من دعم المحروقات لمنتفعي المعونة الوطنية اليوم

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

أكد مصدر في صندوق المعونة الوطنية، بدء صرف الدعم النقدي الموحد ودعم المحروقات ومعونة الشتاء اليوم الاربعاء.اضافة اعلان


وقال المصدر لـ "الوكيل الاخباري" ان الصندوق قام بتحويل الدعم النقدي عبر المحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية للأسر المستفيدة من البرنامج.

وأضاف ان صرف معونة الشتاء يجري لمرة واحدة في كل عام، بهدف مساعدة الأسر المنتفعة من برامج المعونات الشهرية المتكررة على مواجهة متطلبات فصل الشتاء.

وبين أن تكلفة معونة الشتاء تبلغ قرابة 3.5 مليون دينار ودعم المحروقات بلغ مقداره حوالي 2.6 مليون دينار .

وكان قد أكد الناطق الاعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة أن صرف آخر دفعة من مخصصات دعم المحروقات ستكون اليوم مع الدفعات الشهرية للمنتفعين.

 




 

 


 

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