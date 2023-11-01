بدء عملية إجلاء أردنيين من غزة عبر معبر رفح

الوكيل الإخباري -

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أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بدء عملية إجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة، من خلال معبر رفح، وبالتنسيق مع السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ليتم نقلهم إلى المملكة بأقرب وقت ممكن.وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة أن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات، وسفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، تعمل وعلى مدار الساعة لضمان نقل المواطنيين الأردنيين وسلامتهم، وأن عملية الإجلاء ستمتد لعدة أيام.وأضاف القضاة بأنه تم إرسال فريق من السفارة الأردنية في القاهرة، إلى الجانب المصري من معبر رفح، حيث سيقوم الفريق بتأمين المواطنين الأردنيين الذين سيخرجوا من غزة بواسطة حافلات ليتم نقلهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.ودعا السفير القضاة المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع وحدة مركز العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:- 00962799562903- 00962799562471- 00962799562193أو من خلال البريد الإلكتروني: