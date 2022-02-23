بدء فعاليات مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للسيدات بإربد

الوكيل الاخباري - بدأت في جمعية كفرسوم التعاونية الزراعية لمنتجي الرمان، اليوم الأربعاء، فعاليات مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للسيدات، والذي ينفذ ضمن مشروع "تغيير الكلام إلى أفعال للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي"، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب وبدعم من الاتحاد الأوروبي.



وقال رئيس جمعية كفرسوم التعاونية الزراعية لمنتجي الرمان، عاهد عبيدات، خلال حديثه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه يشارك في هذا المشروع 135 سيدة ضمن الفئة العمرية من (18- 35 عاما)، حيث سيتم عقد 24 جلسة عمل تدريبية للسيدات.

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