السبت 24-09-2022
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هام من الدفاع المدني حول أسطوانات الغاز
برعاية ولي العهد.. قمة عربية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في عمّان
بلدية عجلون تنظم ورشة عن مصفوفة النزاهة ومكافحة الفساد
الأمن يكشف تفاصيل جديدة حول الاعتداء على فنان ويضبط المتهم الرئيسي
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أخبار الشركات
حزب الاتحاد يعقد لقاءاً حوارياً في بيت يافا بمحافظة اربد
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سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تطرح هاتفي Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Z Flip 4رسمياً في السوق المحلية
مركز Zain Esports Jo يقيم بطولة لعشّاق FIFA 22
كورونا
كورونا
بريطانيا تسجل 36 ألفا و740 حالة إصابة و381 وفاة جديدة بكورونا
تصريحات للصحة العالمية تجعل نهاية كورونا مرجحة
جميع مستشفيات لبنان قد تقفل أقسام كورونا
الكشف عن عارض شائع لمصابي كورونا