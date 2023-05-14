برنامج حكومي لزيادة عدد عيادات الإقلاع عن التدخين

الوكيل الإخباري - تسعى وزارة الصحة عبر استراتيجيتها الممتدة لثلاث سنوات (2023-2025)، إلى زيادة عدد عيادات الإقلاع عن التدخين ورفع نسبة مراجعي العيادات الذين أقلعوا عن التدخين.

اضافة اعلان



ووفق الاستراتيجية، تبلغ تكلفة البرنامج الكلية 700 ألف دينار مقسمة على ثلاث سنوات؛ 220 ألف دينار في عام 2023، 230 ألف دينار في عام 2024، و250 ألف دينار في عام 2025.



وسيمول البرنامج الذي يبدأ العام الحالي من موازنة وزارة الصحة، فيما ستشرف على البرنامج مديرية التوعية والإعلام الصحي، فيما ستكون المديريات المركزية في إدارة الرعاية الصحية الأولية، منظمة الصحة العالمية، اليونيسيف، لجنة الإغاثة الدولية جهات شريكة.



وأشارت الاستراتيجية، إلى أن مؤشر قياس البرنامج سيعتمد على زيادة عدد عيادات الإقلاع عن التدخين ليصبح عددها؛ 29 في عام 2023، 31 في عام 2024، و33 في عام 2025.



كما تهدف إلى رفع نسبة مراجعي العيادات الذين أقلعوا عن التدخين لتصبح؛ 6.4% في عام 2023، 6.9% في عام 2024، و8.7% في عام 2025، ورفع نسبة الإناث من مراجعي العيادات الذين أقلعوا عن التدخين لتصبح؛ 4% في عام 2023، 5% في عام 2024، و6% في عام 2025.



وتبلغ كلفة استراتيجية وزارة الصحة للأعوام (2023 - 2025) بما يقدّر بنحو 1.7 مليار دينار سيتم تمويل 66% منها ضمن موازنات الوزارة، وفق وزير الصحة فراس الهواري.



وتتكون الاستراتيجية الجديدة من 8 محاور رئيسة تتواءم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها.