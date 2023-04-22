برنامج رمضانيات يتواصل مساء اليوم بعروض ممتعة

الوكيل الإخباري- تتواصل اليوم السبت فعاليات برنامج رمضانيات عند الساعة السابعة والنصف مساء، في جميع محافظات المملكة، وتقام الفعاليات في عدد من المناطق السياحية والساحات العامة والملاعب الرياضية التابعة لوزارة الشباب.

اضافة اعلان



وتشتمل الفعاليات التي تقام بشكل مجاني على عروض ممتعة للكبار والصغار، حيث تقدم أنشطة ثقافية ومسابقات متنوعة وحفلات موسيقية وفنية وبازارات خيرية، تشكل جميعها قيم إنسانية ودينية واجتماعية.

ويشهد المدرج الروماني وسط العاصمة عمان أنشطة الرسم على الوجوه وعرض بهلواني ودي جي وحفل غنائي وطني للفنانة زين عوض وعرض فلكلوري لفرقة السلط أصالة وتراث.



ويهدف برنامج الفعاليات إلى خلق أجواء من البهجة والسرور خلال عيد الفطر السعيد، وتعزيز مفهوم التكافل والتواصل الاجتماعي، إضافة إلى إبراز المنتج الثقافي الأردني، واكتشاف المواهب.

وكان البرنامج نُظم لأول مرة العام الماضي بعد جائحة كورونا بمشاركة مختلف الجهات، وحقق نجاحا لافتًا، فيما شهدت فعالياته إقبالاً ملحوظاً من المواطنين.

يذكر، أن البرنامج ينفذ بالتعاون بين وزارات الاتصال الحكومي، والداخلية، والسياحة والآثار، والثقافة.