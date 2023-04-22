السبت 22-04-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى

حدائق إربد تستقبل أكثر من 50 ألف زائر في أول أيام العيد

بلدية إربد ترفع 2017 طنًا من النفايات بيوم واحد

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ينعى رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران

رئيس هيئة الأركان يقدم واجب العزاء لذوي الشقيرات

وفاة رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران

بني مصطفى تشارك منتفعي دار الضيافة للمسنين فرحتهم بالعيد

سيول قوية تجتاح أضنة التركية - فيديو

الحنيطي يشارك مرتبات كتيبة الحرس الملكي الآلية الثانية فرحة العيد

مدير الأمن العام يؤكد على الخدمات الأمنية والإنسانية لزوار وأهالي العقبة

السبت، 22-04-2023 02:11 م

برنامج رمضانيات يتواصل مساء اليوم بعروض ممتعة

1682158207663


الوكيل الإخباري- تتواصل اليوم السبت فعاليات برنامج رمضانيات عند الساعة السابعة والنصف مساء، في جميع محافظات المملكة، وتقام الفعاليات في عدد من المناطق السياحية والساحات العامة والملاعب الرياضية التابعة لوزارة الشباب.

اضافة اعلان


وتشتمل الفعاليات التي تقام بشكل مجاني على عروض ممتعة للكبار والصغار، حيث تقدم أنشطة ثقافية ومسابقات متنوعة وحفلات موسيقية وفنية وبازارات خيرية، تشكل جميعها قيم إنسانية ودينية واجتماعية.
ويشهد المدرج الروماني وسط العاصمة عمان أنشطة الرسم على الوجوه وعرض بهلواني ودي جي وحفل غنائي وطني للفنانة زين عوض وعرض فلكلوري لفرقة السلط أصالة وتراث.


ويهدف برنامج الفعاليات إلى خلق أجواء من البهجة والسرور خلال عيد الفطر السعيد، وتعزيز مفهوم التكافل والتواصل الاجتماعي، إضافة إلى إبراز المنتج الثقافي الأردني، واكتشاف المواهب.
وكان البرنامج نُظم لأول مرة العام الماضي بعد جائحة كورونا بمشاركة مختلف الجهات، وحقق نجاحا لافتًا، فيما شهدت فعالياته إقبالاً ملحوظاً من المواطنين.
يذكر، أن البرنامج ينفذ بالتعاون بين وزارات الاتصال الحكومي، والداخلية، والسياحة والآثار، والثقافة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
118658616_3285746241519921_2722005625828906529_n

حدائق إربد تستقبل أكثر من 50 ألف زائر في أول أيام العيد

IMG_20220704_124907_998-scaled-75o0fido3vzh9y5ptpvyf7o82v2tsd843gwursb54yk

بلدية إربد ترفع 2017 طنًا من النفايات بيوم واحد

1Ii8vTWm4CRNHBkjiIawPzkN4tbJpZE9Pt328Nkb

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ينعى رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران

1682170292868

رئيس هيئة الأركان يقدم واجب العزاء لذوي الشقيرات

main_image6443d77b3bd75

وفاة رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران

1682166703636

بني مصطفى تشارك منتفعي دار الضيافة للمسنين فرحتهم بالعيد

أخبار متعلقة
4202225161655151052393

حضور جماهيري كبير في ختام الأسبوع الثاني من رمضانيات إربد

main_image642e57963784e

استمرار فعاليات برنامج رمضانيات في الزرقاء لليوم الثالث على التوالي

main_image642419c510508

هل تخالف اعلانات بيع عزائم رمضان بالتقسيط القانون ؟

2202395501955909844

سلطة وادي الأردن تحذر من تشكل الصقيع وخطر الانجماد

480021

وزارة الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة بسبب الحالة الجوية

320232322125943617740

وزير الداخلية: 5500 شخص عادوا إلى منازلهم بموجب وثيقة الجلوة