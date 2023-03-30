هل تخالف اعلانات بيع عزائم رمضان بالتقسيط القانون ؟

الوكيل الإخباري - بعد انتشار إعلانات أقساط عزائم رمضان في المملكة، والجدل الكبير الذي اثير حولها، تساءل مواطنون اذا ما كانت هكذا إعلانات تخالف قوانين البيع والتجارة؟ .

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ووفقاً لقانون الصناعة والتجارة وتعليمات البيع الذي اطلع عليه موقع "الوكيل الإخباري" لا يوجد قانون أو بند يمنع بيع الطعام بالاقساط.



وتركز تعليمات البيع بالمجمل على أن لا يكون هناك مغالاة بالاسعار وأن يكون هناك تنافس عادل بين التجار، وأن يتوفر المنتج أمام المستهلكين.



بدورها علقت دائرة الإفتاء على مسالة تقسيط العزائم قائلة :" أنه لا ينبغي لغير المقتدر أن يستدين أو يحمل نفسه ما لا تطيق؛ بتكلف الولائم والعزائم بل قد يحرم ذلك إذا كانت الاستدانة أو التقسيط للوليمة سيسبب تقتيرا على أهل بيته في النفقة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: “كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول”، وكذلك تحرم إن كانت للتباهي أو التفاخر فهذا مما نهى الله عنه، وعليه فلا ينبغي لأحد أن يستدين لفعل وليمة. ولكن من فعل مثل ذلك ولم يقتر على عياله ولا قصد التباهي فلا يكون ذلك حراما والله أعلم".

وما زال إعلان تسقيط عزائم رمضان يثير الجدل في الشارع الأردني، وتتباين الآراء حولها، بين من يعتبرها تبذير وتكلف زائد وبين من يعتبرها وجه من وجوه التسهيل على المواطن خاصة خلال رمضان.

