سلطة وادي الأردن تحذر من تشكل الصقيع وخطر الانجماد

الوكيل الاخباري - دعت سلطة وادي الأردن،المزارعين في الأغوار، ومختلف مناطق المملكة، إلى ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية لحماية مزروعاتهم من خطر الانجماد وتشكل الصقيع.



وأكدت السلطة في بيان اليوم الأربعاء، جاهزية كوادرها للتعامل مع ملاحظات المواطنين، وذلك نظرا للحالة الجوية المتوقعة هذه الليلة والايام القادمة، وما يرافقها من انخفاض ملموس على درجات الحرارة.



وأشارت إلى أنه سيتم استقبال الاتصالات والملاحظات على كافة ارقام الطوارئ، ادارة مصادر مياه الاغوار الشمالية والوسطى : 780469438 ، 053570594 وادارة مصادر مياه الاغوار الجنوبية 0798207117 ، 0790565088 ، 0798284979

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