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السبت، 15-04-2023 09:47 م

حضور جماهيري كبير في ختام الأسبوع الثاني من رمضانيات إربد

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الوكيل الاخباري - تواصلت فعاليات رمضانيات في إربد اليوم من خلال العديد من الفقرات الترفيهية والترويحية والوطنية والثقافية وسط حضور جماهيري كبير.

وتضمنت الفعاليات التي حضرها محافظ إربد رضوان العتوم والحكام الإداريون وعدد من مديري الدوائر على كرنفال للأطفال وقراءات قصصية لفرقة كتاكيت وعرض فلكوري تراثي لفرقة الرمثا للفنون الاستعراضية وحفل غناء وطني للفنان حمدي المناصير إضافة إلى ألعاب شعبية ومسابقات ثقافية تخللها توزيع جوائز على الفائزين.

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الى ذلك واصل البازار الخيري للأسر المنتجة والجمعيات تسويق منتجاته للجمهور مباشرة.

وأعلن المحافظ العتوم أن برنامج أمسيات رمضانيات سيستأنف ثاني وثالث أيام العيد بباقة متجددة من الفقرات الهادفة.

 

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