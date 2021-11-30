بعد إدراج الأردن بالقائمة الحمراء.. هام للأردنيين الراغبين بالسفر إلى قطر

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة القطرية إدراج الأردن ضمن قائمة الدول الحمراء بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ على أعداد إصابات ووفيات كورونا في الآونة الأخيرة، ما دعى الوزارة إلى اتخاذ إجراءات تدابير وقائية تهدف للحد من انتشار الفيروس في قطر، وخصوصاً من المواطنين القادمين من الدول الحمراء.

اضافة اعلان

وتتخذ قطر عدة إجراءات وقائية بحق كل من يسافر إليها قادما من الدول الحمراء، والتي أصبحت الأردن واحدة من هذه الدول.

وتعتمد قطر على الإجراءات التالية بحق القادمين من الدول الحمراء:

(المجموعة الأولى)

أ - المواطنون والمقيمون في دولة قطر:



*سياسة الحجر الصحي



1- المسافرون المحصنون بالكامل بأحد اللقاحات المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة (داخل أو خارج) دولة قطر أو الحاصلون على أحد اللقاحات ذات الاعتماد المشروط أو المتعافون من كوفيد-19 (داخل) دولة قطر بالإضافة إلى مرور (14) يوماً من تاريخ التعافي:



تعفى الفئات التالية من الحجر الصحي عند الوصول إلى الدولة وذلك بعد ظهور نتيجة الاختبار سلبية:



الفئة العمرية من (12) عاماً وما فوق

الفئة العمرية من (11) عاماً وما دون المرافقون للوالدين (أو لأحدهما) المحصنين بالكامل.

2- المسافرون غير المحصنين أو غير المؤهلين للحصول على اللقاح أو الذين لم يستكملوا جرعات اللقاح المطلوبة:



ستخضع هذه الفئة (من جميع الفئات العمرية) للحجر المنزلي لمدة (7) أيام عند الوصول إلى الدولة.

ب - مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي:



*سياسة الحجر الصحي



1- المسافرون المحصنون بالكامل بأحد اللقاحات المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة أو الحاصلون على أحد اللقاحات ذات الاعتماد المشروط أو المتعافون من كوفيد-19 (داخل) دول مجلس التعاون الخليجي ومرور (14) يوم من تاريخ التعافي بشرط الحصول على جرعة واحدة من اللقاحات المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة بدولة قطر:



ستخضع هذه الفئة (جميع الفئات العمرية) للحجر الفندقي لمدة (يومين) عند الوصول إلى الدولة.



2- المسافرون غير المحصنين أو غير المؤهلين للحصول على اللقاح أو الذين لم يستكملوا جرعات اللقاح المطلوبة:



ستخضع هذه الفئة (جميع الفئات العمرية) للحجر الفندقي لمدة (7) عند الوصول إلى الدولة.



ستخضع الفئة التالية للحجر المنزلي لمدة (7) أيام عند الوصول إلى الدولة:



مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي غير المقيمين بالدولة والقادمون في ضيافة أحد الأقارب من الدرجة الأولى شريطة تقديم ما يثبت العلاقة بالإضافة إلى بيانات العنوان الوطني.

*سياسة الفحص



قبل الوصول:

إجراء اختبار (PCR) بنتيجة سلبية خلال (72) ساعة من موعد الوصول إلى دولة قطر (جميع الفئات العمرية).



على المسافرين الحاصلين على أحد اللقاحات ذات الاعتماد المشروط إجراء اختبار سيرولوجي الأجسام المضادة قبل الوصول إلى دولة قطر وفي حال تعذر على المسافر إجراء الاختبار في دولة المغادرة يجب عليه الخضوع للحجر الصحي الفندقي لمدة (07) أيام.

- المسافرون غير المحصنين



بعد الوصول:

إجراء اختبار (PCR) في فندق الحجر الصحي. (جميع الفئات العمرية).

قبل الوصول:

إجراء اختبار (PCR) بنتيجة سلبية خلال (72) ساعة من موعد الوصول إلى دولة قطر (جميع الفئات العمرية).

بعد الوصول:

إجراء اختبار (PCR) في اليوم السادس وفي حال ظهور نتيجة الاختبار سلبية سيتم ترخيص الشخص من الحجر الصحي في اليوم السابع (جميع الفئات العمرية).



أماكن إجراء اختبار (PCR):



في حالة الحجر المنزلي: العيادات/المستشفيات الخاصة المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة لإجراء الاختبار.



في حالة الحجر الفندقي: فندق الحجر الصحي.

(المجموعة الثانية) الزائرون حاملو تأشيرات الدخول المسبقة والفورية القادمون إلى دولة قطر:

سياسة الحجر الصحي



1 - المسافرون المحصنون بالكامل بأحد اللقاحات المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة أو الحاصلون على أحد اللقاحات ذات الاعتماد المشروط:



ستخضع الفئات التالية للحجر الفندقي لمدة (يومين) عند الوصول الى الدولة:

الفئة العمرية من (12) عاماً وما فوق.



الفئة العمرية من (11) عاماً وما دون المرافقون للوالدين (او لأحدهما) المحصنين بالكامل.



2- المسافرون غير المحصنين أو غير المؤهلين للحصول على اللقاح أو الذين لم يستكملوا جرعات اللقاح المطلوبة:



ستخضع هذه الفئة (من جميع الفئات العمرية) للحجر الفندقي لمدة (7) عند الوصول الى الدولة.



ستخضع الفئة التالية للحجر المنزلي لمدة (7) أيام عند الوصول الى الدولة:



المسافرون الحاصلون على تأشيرات دخول عائلية مسبقة لزيارة أحد أقاربهم من الدرجة الأولى المقيمين في دولة قطر، شريطة تقديم ما يثبت العلاقة بالإضافة إلى بيانات العنوان الوطني

سياسة الفحص



قبل الوصول:

إجراء اختبار (PCR) بنتيجة سلبية خلال (72) ساعة من موعد الوصول إلى دولة قطر (جميع الفئات العمرية).



على المسافرين الحاصلين على أحد اللقاحات ذات الاعتماد المشروط إجراء اختبار سيرولوجي الأجسام المضادة قبل الوصول إلى دولة قطر، وفي حال تعذر على المسافر إجراء الاختبار في دولة المغادرة يجب عليه الخضوع للحجر الصحي الفندقي لمدة (07) أيام.



بعد الوصول:



إجراء اختبار (PCR) في فندق الحجر الصحي. (جميع الفئات العمرية)



-المسافرون غير المحصنين

قبل الوصول:

إجراء اختبار (PCR) بنتيجة سلبية خلال (72) ساعة من موعد الوصول إلى دولة قطر (جميع الفئات العمرية).



بعد الوصول:

إجراء اختبار (PCR) في اليوم السادس وفي حال ظهور نتيجة الاختبار سلبية سيتم ترخيص الشخص من الحجر الصحي في اليوم السابع. (جميع الفئات العمرية)



أماكن إجراء اختبار (PCR):

في حالة الحجر المنزلي: العيادات/المستشفيات الخاصة المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة لإجراء هذا الاختبار.



في حالة الحجر الفندقي: فندق الحجر الصحي.