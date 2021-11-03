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الأربعاء، 03-11-2021 09:09 ص

التعليم العالي: تحديد موعد بدء التقديم للاستفادة من المنح والقروض

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الوكيل الاخباري- أكد الناطق الاعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، أن منتصف الاسبوع القادم سيتم تحديد الموعد الرسمي لعملية بدء التقديم للاستفادة من المنح والقروض التي تقدمها الحكومة للعام الدراسي 2021 - 2022.

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وقال الخطيب، صباح الاربعاء  ، أن عملية التقديم هي ستكون إلكترونية هذا العام على موقع مديرية البعثات الالكترونية.

وأشار إلى أنه سيتم احتساب نقاط للطلاب وفقا لمعايير أكاديمية معتمدة قبل أن تتم عملية الترشيح، أي أن هذا العام مختلف من حيث لا يوجد نتائج أولية، بشكل مختلف عن الأعوام السابقة، وفق قوله.

وبين الخطيب أن إصابات كورونا بين طلبة الجامعات ضمن الوضع الطبيعي، ولم تضطر أي جامعة أن تقوم بتعليق الدراسة على أي مستوى سواء للأقسام أو الكليات.

كما بلغت نسبة التطعيم بين الطلبة 89.5%، وهي نسبة تساهم بتخفيف الإصابات بين الطلبة، مبيناً إلى أن هناك جامعات قامت بتنظيم مراكز مؤقتة للتطعيم داخل الجامعات.

 

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