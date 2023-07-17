الإثنين 17-07-2023
الوكيل الاخباري

مدير الأمن العام يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني

العمل: 373 ألف تصريح عمل صدرت للعمالة السورية منذ 2016

وزارة الداخلية في بريدنيستروفيه تعلن عن مقتل زعيم المعارضة

مذكرة من البنك المركزي لجميع البنوك في الأردن

تطوير المناهج ينشر رابط لمنهاج اللغة العربية المطورة لـ 4 صفوف

الدفاع الروسية: مقتل نحو 700 جندي أوكراني خلال يوم

اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الأردن يعزي مصر بضحايا انهيار مبنى سكني في القاهرة

بيان من ديوان الخدمة بشأن تعيين متقدمين لوظائف الفئة الثالثة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم لشقيقتين في إربد

الإثنين، 17-07-2023 10:47 ص

بعد اسعافها بحالة حرجة بسبب عقرب سام .. هذا ما حدث مع رقيه !

44


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت عائلة الطفلة رقيه العليمات انها تحسنت بعد تعرضها للدغة عقرب سام ، وتم اسعافها الى المستشفى بحالة حرجة .

ووجهت العائلة الشكر الى الكوارد الطبية التي اشرفت على علاجها ، والى خبير الافاعي ابراهيم ابو الحارث بني ياسين وابو بدر البصول ومحمد عنبتاوي بفريق افاعي الاردن ، وكل من ساهم وارسل المصل المضاد .

وكانت الطفلة التي تبلغ من العمر 4 سنوات تعرضت للدغة عقرب سام وهو من نوع الأصفر ذو العقلة السوداء الخطير، في الكرك.
 
ووفق خبير الزواحف والأفاعي ابراهيم أبو الحارث إن الطفلة كانت متواجدة في المستشفى وحالتها الصحية سيئة نتيجة تعرضها للدغة عقرب سام وخطير ، حتى تحسنت حالتها مؤخراً .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
y

مدير الأمن العام يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني

img_1593518226

العمل: 373 ألف تصريح عمل صدرت للعمالة السورية منذ 2016

5202223162023325216180

مذكرة من البنك المركزي لجميع البنوك في الأردن

image

تطوير المناهج ينشر رابط لمنهاج اللغة العربية المطورة لـ 4 صفوف

6202322192637250816544

اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

image

الأردن يعزي مصر بضحايا انهيار مبنى سكني في القاهرة