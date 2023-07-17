بعد اسعافها بحالة حرجة بسبب عقرب سام .. هذا ما حدث مع رقيه !

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت عائلة الطفلة رقيه العليمات انها تحسنت بعد تعرضها للدغة عقرب سام ، وتم اسعافها الى المستشفى بحالة حرجة .



ووجهت العائلة الشكر الى الكوارد الطبية التي اشرفت على علاجها ، والى خبير الافاعي ابراهيم ابو الحارث بني ياسين وابو بدر البصول ومحمد عنبتاوي بفريق افاعي الاردن ، وكل من ساهم وارسل المصل المضاد .



وكانت الطفلة التي تبلغ من العمر 4 سنوات تعرضت للدغة عقرب سام وهو من نوع الأصفر ذو العقلة السوداء الخطير، في الكرك.



ووفق خبير الزواحف والأفاعي ابراهيم أبو الحارث إن الطفلة كانت متواجدة في المستشفى وحالتها الصحية سيئة نتيجة تعرضها للدغة عقرب سام وخطير ، حتى تحسنت حالتها مؤخراً .

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