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الأحد، 06-11-2022 04:36 م

بعد توصية الصحة العالمية .. هل ترتفع أسعار الدخان في الأردن ؟

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أثارت دعوة منظمة الصحة العالمية في الأردن لرفع أسعار الدخان جدلا حول وجود نية لرفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

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وكانت قد قدمت منسقة الأمراض غير السارية في مكتب منظمة الصحة العالمية في عمان، الدكتورة هالة بو كردانة، نصائحها لخفض أعداد المدخنين في المملكة من خلال رفع أسعار التبغ.

مصدر حكومي نفى في توضيح لـ "الوكيل الإخباري" أن يكون ملف رفع أسعار التبغ قد تم نقاشه مؤخراً.


وأضاف المصدر أن أي قرار حول رفع أسعار التبغ يجب أن يكون ضمن آلية باتفاق مع شركات التبغ ودائرة ضريبة الدخل ووزارة المالية.


وتعتمد إيرادات الخزينة السنوية بشكل كبير على ضرائب وعوائد التبغ، وفقاً لبيانات احصائية من وزارة المالية.


وكان وزير الصحة فراس الهواري قال بوقت سابق إن التدخين يورد 1.2 مليار دولار سنوياً، لكن كلفة علاج المرضى بسبب التدخين تبلغ 2.2 مليار دولار سنوياً أي بخسارة بنحو مليار دولار.


ووفقا لمنظمة الصحة العالمية يعتبر الأردنيون أكثر الشعوب في نسب التدخين بحسب الدراسات، حيث يبلغ متوسط إنفاق الفرد في الأردن على السجائر المصنعة حوالي 60.3 دينار شهرياً، ويُنفق 6% من الناتج الإجمالي المحلي على التدخين، حيث أن نسبة إنفاق الأسر على التدخين بلغت 4.4%، وأن هناك 8 من بين كل 10 أردنيين يدخنون أو يستخدمون بانتظام منتجات النيكوتين.

 




 

 


 

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