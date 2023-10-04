بــ 10 ملايين دولار.. اتفاقية لدعم النظام الكهربائي ومواكبة نمو الأحمال في الأردن

الوكيل الإخباري - وقعت شركة الكهرباء الوطنية مع شركة (ماتيليك) اليوم الأربعاء، اتفاقية عقد تزويد بمعدات ( 132 كيلوفولت) لدعم النظام الكهربائي الأردني، في 7 محطات بمختلف مناطق المملكة، بقيمة اجمالية تبلغ حوالي 10 ملايين دولار.



وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، إن الاتفاقية الممولة بقرض من البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، تهدف إلى تعزيز النظام الكهربائي ودعم شبكة النقل الكهربائية ( 132 ك.ف) ومواكبة نمو الأحمال في شركات التوزيع، وتشمل محطات في مختلف مناطق المملكة.

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وبيّن أن شركة (ماتيليك) ستزود شركة الكهرباء الوطنية بالمعدات اللازمة للمشروع، في حين ستنفذ الكوادر المشروع خلال 40 أسبوعاً، واصفاً المشروع بأنه حيوي ومهم في مجال نقل الطاقة الكهربائية إلى كافة أنحاء المملكة.



وأضاف أن المشروع سيسهم في خفض الفاقد على شبكات النقل الكهربائي، ويزيد اعتمادية وموثوقية تزويد الكهرباء للمستهلكين في المملكة.