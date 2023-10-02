وزير الطاقة: الطاقة المُتجددة ليست ترفاً

الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، إن الطاقة المُتجددة ليست ترفاً، بل أصبحت من الموضوعات التي تكتسب أهمية كبرى في جميع دول العالم.

اضافة اعلان



وأضاف الخرابشة، في كلمة له خلال انطلاق المنتدى العربي الخامس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في القاهرة، أن على الدول العربية استغلال فرص الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، في ظل وفرة المصادر المتجددة، وسعياً لتحقيق التكامل الفني والاقتصادي العربي.



ولفت إلى المحاور الثلاثة ذات الارتباط الوثيق بالطاقة المتجددة، من حيث تحقيق أمن التزود بالطاقة، والاعتماد على الذات، ومحور الاستدامة والحفاظ على البيئة.



واستعرض التجربة الأردنية الناجحة المُتمثلة بزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء البالغة 27% حتى نهاية العام 2022، بعدما كان الأردن بلداً يعتمد في الطاقة على الاستيراد بنسبة 100%، منوهاً إلى وجود العديد من الدراسات الفنية التي من شأنها ضمان زيادة نسبة الـ27% لتصل إلى 50% خلال الأعوام القليلة القادمة.



وأشار الخرابشة إلى أن الأردن اليوم يعمل على إعداد استراتيجية النقل الكهربائي، وأن العمل عليها يشهد تسارعاً كبيراً، معرباً عن تفاؤله بأن تحقّق هذه التجربة نجاحاً يضاهي الطاقة المتجددة، بقوله: "نطمح بنقل كهربائي اخضر".