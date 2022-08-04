بلدية إربد تبحث آلية تجديد اتفاقية الأمن العام

الوكيل الإخباري - بحث رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي ومدير شرطة محافظة إربد العميد خالد الدعجة آلية تجديد الاتفاقية المبرمة بين البلدية ومديرية الأمن العام.

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وأكد الكوفحي خلال اللقاء تقدير البلدية الكبير للجهد والدور الهام الذي يقوم به الأمن، مشددا على أن البلدية والأمن شركاء في المسؤولية.



من جهته أشار الدعجة إلى أن الأمن جاهز على مدار الساعة للاستجابة لأي حدث بعيد عن الاتفاقية التي تلزمه بمرافقة موظفي البلدية المعنيين بشكل مستمر.

وبيّن الدعجة الدور الذي يقدمه الأمن في التخفيف من الازدحامات المرورية لا سيما في منع الوقوف المزدوج والتشديد على هذا الأمر الذي يعتبر أحد أهم أسباب خلق الاختناقات المرورية.