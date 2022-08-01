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الإثنين، 01-08-2022 04:59 م

بلدية الجيزة تباشر بحملات رش لمكافحة الحشرات

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الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية الجيزة، حابس الفايز، اليوم الاثنين، إن طواقم البلدية باشرت بحملات رش لمكافحة الحشرات، وإن هذه الخطوة جاءت بناء على مطالب المواطنين للحفاظ على سلامتهم، والحد من انتشار الحشرات، والبؤر البيئية، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة.

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وأضاف أنه جرى تزويد الفرق العاملة بمعدات وآليات للرش والتعقيم، وتوفير المبيدات المختلفة بهدف الحد من تكاثر وانتشار الحشرات الضارة والقوارض.


وبين الفايز أن الحملة ستشمل جميع مناطق الجيزة، مشيرا إلى أن حملات الرش بدأت من نيسان الماضي وستستمر لغاية تشرين الأول المقبل.

 




 

 


 

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