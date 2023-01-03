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الثلاثاء، 03-01-2023 11:30 م

بلدية الجيزة تعلن استمرار حالة الطوارئ ورفع تصنيفها الى القصوى

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الوكيل الاخباري - اوعز رئيس بلدية الجيزة قدر حابس الفايز الى كوادر بلدية الجيزة باستمرار حالة الطوارئ من الدرجة المتوسطة ورفع تصنيفها الى القصوى    .

وفتح غرفة الطوارئ واستمرار حالة الطوارئ من اليوم الثلاثاء الموافق ٣/١/٢٠٢٣  الى صباح يوم الاربعاء ٤/١/٢٠٢٣ تحسباً لحدوث اي طارئ من التغيرات الجوية و حسب دائرة الارصاد الجوية.
 

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وسيتم تسجيل الحوادث على نظام الطوارئ فور وقوعها , وارسال التقارير الدورية كل ساعتين على الأقل .

والالتزام من جميع كوادر البلدية والاستعداد لمواجهة الظروف الجوية الغير مستقرة والتي ستؤثر على كافة مناطق المملكة .

يرجى من الاخوة المواطنين اخذ الحيطه والحذر اثناء قيادة السيارات والابتعاد عن مجاري السيول والابلاغ عن اي حالة طارئه فور وقوعها على رقم غرفة طوارئ الجيزة ، للاتصال على الرقم التالي للابلاغ عن اي حاله ٠٧٧١٠٤٤٧٤٣

 

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