بلدية الجيزة تعلن استمرار حالة الطوارئ ورفع تصنيفها الى القصوى

الوكيل الاخباري - اوعز رئيس بلدية الجيزة قدر حابس الفايز الى كوادر بلدية الجيزة باستمرار حالة الطوارئ من الدرجة المتوسطة ورفع تصنيفها الى القصوى .



وفتح غرفة الطوارئ واستمرار حالة الطوارئ من اليوم الثلاثاء الموافق ٣/١/٢٠٢٣ الى صباح يوم الاربعاء ٤/١/٢٠٢٣ تحسباً لحدوث اي طارئ من التغيرات الجوية و حسب دائرة الارصاد الجوية.



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وسيتم تسجيل الحوادث على نظام الطوارئ فور وقوعها , وارسال التقارير الدورية كل ساعتين على الأقل .



والالتزام من جميع كوادر البلدية والاستعداد لمواجهة الظروف الجوية الغير مستقرة والتي ستؤثر على كافة مناطق المملكة .



يرجى من الاخوة المواطنين اخذ الحيطه والحذر اثناء قيادة السيارات والابتعاد عن مجاري السيول والابلاغ عن اي حالة طارئه فور وقوعها على رقم غرفة طوارئ الجيزة ، للاتصال على الرقم التالي للابلاغ عن اي حاله ٠٧٧١٠٤٤٧٤٣