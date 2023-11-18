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وزير الخارجية: وجود حماس يعود لوجود احتلال ينكر على الفلسطينيين حقهم

السبت، 18-11-2023 10:03 م

بلدية الجيزة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

امطار


الوكيل الاخباري - أوعز رئيس بلدية الجيزة "قدر حابس الفايز " بفتح غرفة الطوارئ ابتداءً من صباح غدا الاحد لغاية الساعة 11 مساء يوم الاثنين وفق نشرات دائرة الأرصاد للحالة الجوية .

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وقال الفايز في بيان صحفي إن درجة حالة الطوارئ ستكون متوسطة وسيتم تسجيل الحوادث على نظام الطوارئ فور وقوعها٬ وإرسال التقارير الدورية كل ساعتين على الأقل .


وأكد أن التنسيق الكامل سيكون مع الحاكم الإداري وغرف العمليات والطوارئ المعنية التابعة للمؤسسات كافة و الأشغال العامة والإسكان والداخلية، والأمن العام، والدفاع المدني، والقوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) .


ودعا المواطنين أخذ الحيطة والانتباه أثناء قيادة السيارات والابتعاد عن مجاري السيول والابلاغ عن اي حالة طارئة فور وقوعها على رقم غرفة طوارئ الجيزة (0771044743) 


 




 

 


 

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