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الإثنين، 17-01-2022 04:30 م

بلدية الرصيفة تعيد فتح شارع الخميرة

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الوكيل الإخباري - أعادت بلدية الرصيفة بمحافظة الزرقاء، اليوم الاثنين، فتح شارع الخميرة/البساتين أمام حركة السير بعد أن أغلقته بشكل مؤقت يوم أمس الأحد احترازيا بسبب ارتفاع منسوب المياه بسيل الزرقاء نتيجة الحالة الجوية وتساقط كميات كبيرة من الأمطار.

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وبين رئيس لجنة البلدية محي الدين العدوان، أنه وبعد التأكد من زوال سبب الإغلاق وانخفاض منسوب مياه السيل، قامت كوادر قسم الصيانة بإزالة الحواجز الاسمنتية عن الطريق وأعادت فتحه للتسهيل على المواطنين للتنقل من منطقة تقاطع جسر الخميرة باتجاه بئر سلطة المياه.

 

ودعا العدوان المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السير على الطريق وعدم القيادة بسرعة عالية حفاظا على سلامتهم.

 




 

 


 

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