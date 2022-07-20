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الأربعاء، 20-07-2022 11:11 م

بلدية الرصيفة تنظم اجتماعا تنسيقيا مع الهيئات الثقافية

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الوكيل الاخباري - عقد في بلدية الرصيفة اليوم الأربعاء اجتماعا تنسيقيا مع الهيئات الثقافية في اللواء بمبادرة ودعوة من رئيس البلدية شادي الزيناتي وحضور متصرف اللواء الدكتور محي الدين العدوان ومدير ثقافة الزرقاء أيمن عرار وعدد من اعضاء المجلس البلدي واعضاء مجلس المحافظة ورؤساء الهيئات الثقافية الرسمية في لواء الرصيفة لتنسيق العمل ولم شمل جميع الهيئات تحت لواء واحد وهدف واحد للعمل على إنجاح الجهود الرسمية للاحتفال بلواء الرصيفة لواء للثقافة الأردنية لهذا العام 2022.

وقال متصرف لواء الرصيفة الدكتور محي الدين العدوان إن حصول اللواء على هذا اللقب بعد سنوات طويلة يعتبر نصرا نفتخر به جميعا ويحملنا واجبات كبيرة وعلينا توحيد الجهود لإنجاح العمل على هذا المشروع.

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