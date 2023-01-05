بلدية المفرق تحصل 71 % من ديونها على المواطنين والقطاعات الاستثمارية

الوكيل الاخباري- حققت بلدية المفرق الكبرى، خلال الأشهر التسعة الماضية، أعلى نسبة تحصيل على مستوى بلديات الفئة الأولى في المملكة، وبلغت 71 بالمئة، وفقا لرئيسها ناصر الدين اخو رشيدة.

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وقال أخو رشيدة في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن التحصيلات هي أموال وديون مترتبة على المواطنين والقطاعات الاستثمارية، موضحا أن البلدية حققت كذلك أعلى نسبة في تخفيض النفقات والتي بلغت 51 بالمئة، ما يسهم في تحسين الواقع المالي لموازنة البلدية للعام الحالي.



وبين أن البلدية ماضية في تنفيذ خطتها نحو الإصلاح المالي والإداري من أجل تحقيق خدمة أفضل للمواطنين، مثمنا جهود العاملين في البلدية لتحقيق المزيد من الإنجازات ولاسيما المالية منها.