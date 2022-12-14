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الأربعاء، 14-12-2022 12:32 م

أصحاب حافلات المدارس الخاصة: ملتزمون بعقود مع المدارس

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الوكيل الإخباري -
نفى رئيس لجنة أصحاب حافلات المدارس الخاصة والسائقين شاكر القيسي إضراب عدد من أصحاب باصات المدارس الخاصة عن العمل .

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وأضاف القيسي اليوم الأربعاء لـ"الوكيل الإخباري" أن أصحاب الحافلات الخاصة ملتزمين مع المدارس بعقود لنهاية الفصل الدراسي الحالي .


وقال إن لجنة أصحاب الباصات تضم 5 آلاف شخص يمتلكون حافلات خاصة بعدد ما يقارب 10 آلاف حافلة في مختلف مناطق المملكة .


ونوه أن أصحاب الحافلات يعانون من عدة مشكلات وضعوها أمام الحكومة عدة مرات لحلها مشيراً أن أهمها إعفاء جمركي يشمل حافلات المدارس الخاصة بالإضافة إلى زيادة العمر التشغيلي للحافلة .


من جانبه أكد نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني أن أصحاب حافلات المدارس الخاصة ملتزمون بنقل الطلبة حالياً خلال فترة الامتحانات النهائية .
واكد أن النقابة ليس لها علاقة بحافلات المدارس الخاصة وأن عملها يقتصر مع المدارس .


 




 

 


 

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