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الأربعاء، 14-12-2022 12:46 م

استئناف حركة مركبات شحن بري بين المحافظات والعقبة - صور

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الوكيل الإخباري - استؤنفت اليوم الأربعاء حركة الشحن البري على الطرق الواصلة من العقبة إلى مختلف محافظات المملكة.

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واستأنفت مركبات شحن تتبع لشركات نقل عملها في نقل البضائع بين المحافظات والعقبة، في وقت كثفت فيه الأجهزة الأمنية من تواجدها على الطرق لتأمين سير الشاحنات.


على صعيد اخر تعقد اللجنة النيابية الحكومية المشتركة في هذه الاثناء اجتماعها الثاني في مجلس النواب لبحث حل أزمة إضرابات النقل.


ويستمر أصحاب شاحنات في إضرابهم المفتوح رفضا لرفع أسعار المحروقات في وقت يدخل فيه اضراب الشاحنات يومه الـ 11 .


ويرفض المضربون كافة الحلول البديلة من زيادة الدعم ورفع أجور النقل لمنع ارتفاع اسعارها على المستهلك، ويصرون على ان الحل يكمن بتخفيض أسعار المحروقات.






 




 

 


 

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