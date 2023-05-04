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الخميس، 04-05-2023 07:37 م

بلدية الموقر تحتفل بفوزها بالمركز الأول بالقائمة الذهبية بمسابقة مدينتي

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الوكيل الاخباري - أقامت بلدية لواء الموقر، اليوم الخميس، حفلاً بمناسبة فوز البلدية بالمركز الأول ضمن القائمة الذهبية بمسابقة "مدينتي في 10 دقائق" التي تأتي بإشراف المكتب الإقليمي للشرق الأوسط MERO وبالشراكة مع شركة الشروق لتركيب الخدمات الرقمية .

وأشاد رئيس بلدية لواء الموقر عوض الجبور خلال رعايته الحفل، بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي، بالعمل الرائع الذي قام به الفريق القائم على إعداد فيديو المسابقة، واصفاً عملهم بالإبداعي الذي كرّس و عكس القيم البدوية الحقيقية والثقافية بصورة أكثر من رائعة للواء الموقر.

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