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الأربعاء، 19-04-2023 11:43 م

اختتام بطولة بلدية الرصيفة الرمضانية لخماسيات كرة القدم

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الوكيل الاخباري - اختتمت، اليوم الأربعاء، فعاليات بطولة بلدية الرصيفة الرمضانية لخماسيات كرة القدم على الملعب البلدي في منطقة الجبل الشمالي والتي أقامتها البلدية للعام الثاني على التوالي بفوز فريق بلدية الرصيفة بكأس البطولة التي جاءت ضمن فعاليات شهر رمضان لتشجيع الشباب على الانخراط في الأنشطة الرياضية.

واشاد رئيس البلدية شادي الزيناتي بجهود الشباب الواعي نحو استثمار طاقاتهم ومواهبهم فيما ينفعهم ويقوي انفسهم وشخصياتهم، مبينا أن ملاعب البلدية مفتوحة للجميع مجانا .

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