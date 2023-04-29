حملة تنظيف لمجرى ينابيع وادي الريان السياحي

الوكيل الاخباري - نفذت بلدية برقش بلواء الكورة غربي اربد، اليوم السبت، حملة نظافة شاملة لمجرى ينابيع وادي الريان السياحي، بمنطقة جديتا جنوب لواء الكورة.



وقال رئيس البلدية خالد الفقيه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن "الحملة التي اشتركت فيها آليات من بلدية طبقة فحل بلواء الأغوار الشمالية، اشتملت على تنظيف وإزالة العوائق والأنقاض من مجرى وادي الريان وتسليك قنوات الينابيع المؤدية إليه، إلى جانب تقليم الأشجار على جوانب الوادي وتنظيف الطرق المحاذية له".

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