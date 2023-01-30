بلدية برقش بالكورة تعلن عن فرص عمل مؤقتة

الوكيل الاخباري - أعلنت بلدية برقش بلواء الكورة، غربي إربد، عن توفر فرص عمل مؤقتة للذكور والإناث، ضمن مشروع العمل مقابل الأجر وبرنامج دعم سبل العيش من خلال تطوير التراث الثقافي الممول من الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع منظمة العمل الدولية.



وقالت البلدية، في بيان اليوم الاثنين، إن العمل ضمن المشروع الذي سينفذ في موقع بيت ايدس الأثري، سيكون متاحاً للأردنيين واللاجئين السوريين بحد أدنى بنسبة 30 بالمئة للإناث، و3 بالمئة للأشخاص ذوي الإعاقة.

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