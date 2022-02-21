بلدية بيرين تواصل حملة طمر الحفر الخطرة في أماكن التنزه

الوكيل الاخباري - واصلت بلدية بيرين الجديدة في محافظة الزرقاء اليوم الاثنين حملة الكشف عن الحفر العشوائية العميقة والخطرة والآبار المهجورة القديمة واغلاقها في عدة مناطق حرجية في القضاء استكمالا لما تم تنفيذه خلال الاسابيع الماضية بهدف طمرها حفاظا على السلامة العامة.



وبين رئيس لجنة البلدية عمر الشريدة لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) أنه تم تحديد الحفر في مناطق صروت وبيرين ومرحب، بعضها عميق ويشكل خطرا على سلامة مرتادي هذه المناطق الحرجية لغاية التنزه خاصة مع تحسن الحالة الجوية وقرب فصل الربيع حيث تشكل مناطق قضاء بيرين متنزهات مفتوحة للمواطنين.

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