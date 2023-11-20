بلدية جرش تتعامل مع 42 ملاحظة خلال المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر فرق الطوارئ في بلدية جرش الكبرى، خلال الـ 48 ساعة الماضية، مع 42 ملاحظة توزعت بمختلف مناطق البلدية.

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وقال رئيس البلدية، أحمد هاشم العتوم، إنه تم التعامل مع 3 ملاحظات خطرة منها سقوط عمود كهرباء يحمل كابلات ووحدة إنارة قرب دوار الثورة العربية الكبرى في جرش، وانهيار جدار طوب لمنزل بمنطقة سوف بطول 20 مترا وارتفاع متر واحد، بالإضافة إلى انهيار سلسال حجري لمنزل في بلدة سوف أدى إلى إغلاق جزئي لشارع عام.



وأكد العتوم أن جميع الملاحظات التي وردت للبلدية وعددها 39، تنوعت ما بين متوسطة وبسيطة، مشيدا بجهود كوادر غرف الطوارئ الاستثنائية، والتي عكست استعدادا مميزا خلال المنخفض.



ودعا المواطنين لعدم التردد في الإبلاغ عن أي ملاحظة على الرقم الموحد لشكاوى بلدية جرش 0778188108 والذي خصص لاستقبال الملاحظات سواء بالاتصال أو برسائل نصية "واتس اب" أو الصور والفيديوهات والتسجيلات الصوتية بهدف توحيد وتنظيم مصدر تلقي الشكاوى، كما تم تخصيص رقم المركز الرئيسي للطوارئ 0263545040 لاستقبال الاتصالات المباشرة.