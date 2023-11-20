الإثنين 20-11-2023
الوكيل الاخباري
 

قيادي بحماس: ليس هناك تفاصيل بخصوص التوصل لصفقة تبادل الأسرى

طائرة عسكرية أردنية تقل 24 أردنيا علقوا في قطاع غزة تهبط في عمان

سرايا القدس: نخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال بحي الزيتون

الخارجية: عدم تمكن 229 أردنيا من الخروج من قطاع غزة حتى الآن

هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أعطت الضوء الأخضر لصفقة وتنتظر رد حماس

أبو عبيدة يكشف تفاصيل خسائر الاحتلال في غزة خلال 72 ساعة

فيديو.. فرار جماعي للمستوطنين نحو الملاجئ في تل أبيب

الإعلام الحكومي بغزة: أكثر من 13300 شهيد في غزة

مشاهد لسيطرة الحوثيين على سفينة إسرائيلية بالبحر الأحمر - فيديو

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب

عاجل

قيادي بحماس: ليس هناك تفاصيل بخصوص التوصل لصفقة تبادل الأسرى

الإثنين، 20-11-2023 10:22 م

بلدية جرش تتعامل مع 42 ملاحظة خلال المنخفض الجوي

1700507071013


الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر فرق الطوارئ في بلدية جرش الكبرى، خلال الـ 48 ساعة الماضية، مع 42 ملاحظة توزعت بمختلف مناطق البلدية.

اضافة اعلان


وقال رئيس البلدية، أحمد هاشم العتوم، إنه تم التعامل مع 3 ملاحظات خطرة منها سقوط عمود كهرباء يحمل كابلات ووحدة إنارة قرب دوار الثورة العربية الكبرى في جرش، وانهيار جدار طوب لمنزل بمنطقة سوف بطول 20 مترا وارتفاع متر واحد، بالإضافة إلى انهيار سلسال حجري لمنزل في بلدة سوف أدى إلى إغلاق جزئي لشارع عام.


وأكد العتوم أن جميع الملاحظات التي وردت للبلدية وعددها 39، تنوعت ما بين متوسطة وبسيطة، مشيدا بجهود كوادر غرف الطوارئ الاستثنائية، والتي عكست استعدادا مميزا خلال المنخفض.


ودعا المواطنين لعدم التردد في الإبلاغ عن أي ملاحظة على الرقم الموحد لشكاوى بلدية جرش 0778188108 والذي خصص لاستقبال الملاحظات سواء بالاتصال أو برسائل نصية "واتس اب" أو الصور والفيديوهات والتسجيلات الصوتية بهدف توحيد وتنظيم مصدر تلقي الشكاوى، كما تم تخصيص رقم المركز الرئيسي للطوارئ 0263545040 لاستقبال الاتصالات المباشرة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1700509739922

الزرقاء: ورشة حول التوعية المجتمعية في مجال الكائنات المعدلة وراثيا

1700509437181

كلنا الأردن تطلق سلسلة حواريات حول الدبلوماسية الأردنية

container-with-plastic-garbage-polluted-park

معرض فني في تربية الرمثا حول تدوير النفايات

WhatsApp Image 2023-11-20 at 9.45.19 PM

طائرة عسكرية أردنية تقل 24 أردنيا علقوا في قطاع غزة تهبط في عمان

image

الخارجية: عدم تمكن 229 أردنيا من الخروج من قطاع غزة حتى الآن

10202028183520969556636

العضايلة عن زيارة ولي العهد: بادرة ذات وزن وخطوة "مهمة"

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-11-20 at 5.06.55 PM

الأشغال تتعامل مع 124 بلاغا وتنشر أرقام الطوارئ

WhatsApp Image 2023-11-19 at 8.40.10 PM

السعايدة يوعز برفع جاهزية قطاع الطاقة

WhatsApp Image 2023-11-14 at 10.15.02 PM

كوادر الأشغال تتعامل مع انجراف أتربة وحجارة على عدة طرق

WhatsApp Image 2023-11-01 at 11.05.58 AM

ضبط اعتداءات على نبعة مياه في جرش لبيع صهاريج مخالفة

0L5A0277

وزارة الطاقة و"PtX" يعقدان تدريبًا عن شهادات ترخيص الهيدروجين

1625214527135

النوافلة: الاختصاص في التمريض يمثل مستقبل المهنة