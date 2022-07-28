الخميس 28-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

دخول الاقتصاد الأميركي مرحلة الركود تقنياً

هل يشمل قرار رفع الفائدة في الأردن القروض القديمة ؟

الغذاء والدواء: ضبط كمية من مستحضرات التجميل المخالفة المصنعة منزليًا

بيت العمال: العطلة الرسمية الصادر بها بلاغ ملزمة للقطاع الخاص

بلدية جرش تخصص 200 طاولة لبيع منتجات غذائية داخل مهرجان جرش

المركزي يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس

بوتين يعين نائبا جديدا لوزير الدفاع

تقرير دولي: 5 من بين كل 10 أردنيين اخفضوا إنفاقهم لمواجهة ارتفاع الأسعار

المياه : ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط رئيسية جنوب عمان - فيديو

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

الخميس، 28-07-2022 03:20 م

بلدية جرش تخصص 200 طاولة لبيع منتجات غذائية داخل مهرجان جرش

maxresdefault


الوكيل الاخباري- خصصت بلدية جرش الكبرى 200 طاولة من ضمنها 80 طاولة لسيدات منتجات، لعرض منتجاتهن و120 طاولة لأصحاب حرف يدوية، إضافة إلى معرض للفن التشكيلي والمواهب الواعدة، وفق مدير الإعلام والتواصل المجتمعي في بلدية جرش الكبرى هشام البنأ.اضافة اعلان


وبين منسق لجنة الحرف اليدوية صلاح عبيد أن مهرجان جرش للثقافة والفنون يشكل فرصة لأصحاب الحرف اليدوية لعرض منتجاتهم وبيعها ويشكل كل عام مهرجان جرش.

وأشار الناطق الإعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس، إلى أن الوزارة تشارك هذا العام بمعرض لمنتجات منتفعين من مراكز التأهيل المجتمعي " صنع بإرادة" وسيتم عرض منتجاتهم بشارع الأعمدة.

وأضاف خريس بأن المراكز المشاركة هي مركز جرش للرعاية والتأهيل ومركز الكرك للرعاية والتأهيل ومركز الطفيلة للرعاية والتأهيل ومركز الضليل للرعاية والتأهيل ومركز الأمل الجديد لمتعددي الإعاقات".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
new_203286_8632_soc

الهاشمية تختتم البرنامج التعليمي للتطوير ورفع كفاءة الصيادلة

38546_4_1652070604

هل يشمل قرار رفع الفائدة في الأردن القروض القديمة ؟

مستحضرات-تجميل

الغذاء والدواء: ضبط كمية من مستحضرات التجميل المخالفة المصنعة منزليًا

7202228111220966141963

بيت العمال: العطلة الرسمية الصادر بها بلاغ ملزمة للقطاع الخاص

newspic53

الملك يهنئ العاهل المغربي بذكرى الجلوس على العرش

ypi8kcjf (1)

جامعة مؤتة تشكل فريقا جديدا للبحث العلمي

أخبار متعلقة
1658839871766

الشبول: انزلاق بعض وسائل الإعلام إلى خطاب يتأثر بلغة العامة

720222312436786845378

دعم وسائط النقل لا يتضمن رفع الأجور على الركاب

ffff

خبراء يناقشون إعداد استراتيجية وطنية للقراءة والوصول إلى مجتمع قارئ

3fda1e5d-fd1e-42f4-b81f-32a0b9ae21cd

عرض مسرحي في الطفيلة حول آفة المخدرات

6202228161532802972653

الحكومة : 8 اصابات ما زالت قيد العلاج جراء حادثة العقبة

w

دورة في نقابة الصحفيين حول الاعلام الرياضي والملاعب الأوروبية