بلدية جرش تخصص 200 طاولة لبيع منتجات غذائية داخل مهرجان جرش

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

خصصت بلدية جرش الكبرى 200 طاولة من ضمنها 80 طاولة لسيدات منتجات، لعرض منتجاتهن و120 طاولة لأصحاب حرف يدوية، إضافة إلى معرض للفن التشكيلي والمواهب الواعدة، وفق مدير الإعلام والتواصل المجتمعي في بلدية جرش الكبرى هشام البنأ.وبين منسق لجنة الحرف اليدوية صلاح عبيد أن مهرجان جرش للثقافة والفنون يشكل فرصة لأصحاب الحرف اليدوية لعرض منتجاتهم وبيعها ويشكل كل عام مهرجان جرش.وأشار الناطق الإعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس، إلى أن الوزارة تشارك هذا العام بمعرض لمنتجات منتفعين من مراكز التأهيل المجتمعي " صنع بإرادة" وسيتم عرض منتجاتهم بشارع الأعمدة.وأضاف خريس بأن المراكز المشاركة هي مركز جرش للرعاية والتأهيل ومركز الكرك للرعاية والتأهيل ومركز الطفيلة للرعاية والتأهيل ومركز الضليل للرعاية والتأهيل ومركز الأمل الجديد لمتعددي الإعاقات".