خبراء يناقشون إعداد استراتيجية وطنية للقراءة والوصول إلى مجتمع قارئ

الوكيل الاخباري - ناقش مختصون وخبراء وأكاديميون، اليوم الخميس، خلال ندوة على طاولة مستديرة نظمتها مؤسسة عبد الحميد شومان، بالتعاون مع وزارة الثقافة بعنوان:" نحو أردن قارئ"، العديد من المحاور الرئيسة، بهدف إعداد استراتيجية وطنية للقراءة والوصول إلى مجتمع قارئ.



ووفقا لبيان صحفي صادر عن المؤسسة، اعتمد المشاركون في الطاولة المستديرة، التي جاءت في إطار ندوة المكتبة السادسة التي تنظمها مكتبة عبد الحميد شومان، تحت شعار: "المكتبة كمحرك للتغيير: نحو مجتمع قارئ"، أسلوب التحليل الرباعي (سوت)، من حيث نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.

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