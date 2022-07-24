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الأحد، 24-07-2022 10:22 م

دعم وسائط النقل لا يتضمن رفع الأجور على الركاب

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الوكيل الاخباري - قالت مديرة الإعلام والاتصال في هيئة تنظيم قطاع النقل البري، الدكتورة عبلة وشاح، إن مشروع دعم وسائط النقل العام لا يتضمن رفع الأجور على الركاب.

وأضافت في حديث متلفز أن دعم وسائط النقل العام جاء بعد ارتفاع أسعار المحروقات خلال الفترة الأخيرة، وبناء عليه توجهت الحكومة إلى ضرورة المحافظة على هامش الربح للمشغل دون رفع الأجور على المواطنين.

وقالت “من هنا جاء قرار ضرورة أن يتم تقديم دعم للمشغلين الأردنيين في قطاع النقل، وللأنماط كافة من حافلات كبيرة ومتوسطة ومركبات صغيرة (التكسي الأصفر والسرفيس)”.

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