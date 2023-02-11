بلدية جرش تغلق عدداً من الشوارع احترازيا

الوكيل الاخباري - قال رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم إن البلدية عملت على إغلاق عدد من الشوارع احترازياً في المناطق التي حدثت بها تصدعات وانهيارات خلال المنخفض الجوي الأخير.



وأضاف لـ(بترا)، أن البلدية ستعمل على معالجة الأضرار التي التي حدثت بمنازل المواطنين جراء الانهيارات من خلال بناء جدران استنادية بدلاً من التي انهارت، كما سيتم العمل على تصويب الاختلالات وعيوب البنية التحتية.



وأكد العتوم أن البلدية معنية بإعادة وتصويب الأوضاع لجميع الطرق التي حدثت بها الانهيارات ومعالجة البنية التحتية في الجدار الاستنادي "قابيون" الذي انهار في منطقة الجبل الأخضر نتيجة غزارة الأمطار وبناء جدار استنادي بديل.



وأشار إلى أن لجنة السلامة العامة كانت قد قررت إخلاء المنازل المتضررة من السكان حفاظا على سلامتهم.

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