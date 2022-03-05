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السبت، 05-03-2022 02:43 م

بلدية دير الكهف تردم 18 بئرا مهجورة

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الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة بلدية دير الكهف حمد السرحان، السبت، إن اللجنة المختصة في البلدية وبالتعاون من الجهات المشتركة في المنطقة ردمت 18 بئرا مهجورة في جميع مناطق البلدية، حفاظا على سلامة المواطنين وذويهم.

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وأضاف أن البلدية قامت بالتعاون مع المواطنين بحصر الآبار المهجورة في مناطق البلدية والتي أسهمت بردم 18 بئرا، لافتا إلى أن العمل جار لحصر أعداد أخرى من الآبار القديمة والمهجورة تمهيدا لردمها.


ودعا السرحان المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حفرة أو بئر مهجورة يشكل وجودها خطرا على السلامة العامة ليصار إلى طمرها وإجراء اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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