لا وفيات بكورونا و3389 إصابة في الأردن خلال أسبوع

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تسجيل 3389 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الوبائي رقم 36 لعام 2022، دون تسجيل أي وفيات خلال الفترة من 3 إلى 9 أيلول/سبتمبر الحالي، بارتفاع حوالي 0.05%.

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وبينت الوزارة في ملخص التقرير الأسبوعي، أن عدد فحوص الكشف عن الفيروس (بي سي آر) التي تم إجراؤها خلال الأسبوع، بلغت 22643 فحصا، بنسبة ارتفاع حوالي 14% عن الأسبوع السابق، حيث بلغت نسبة الفحوص الإيجابية منها 15%.



وبلغت عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 76 حالة، مقارنة مع 62 خلال الأسبوع السابق.



وأشار التقرير إلى أن عدد الحالات النشطة 2967 حالة مقارنة مع 2903 حالات خلال الأسبوع 35 السابق، بارتفاع حوالي 2%.



وحول ملف التطعيم، أوضحت الوزارة أن عدد الجرعات التي تم إعطاؤها خلال الأسبوع للجرعة الأولى 1651، والجرعة الثانية 1420، الجرعة الثالثة 708، بمجموع 3851، مقارنة مع 3962 خلال الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض نحو 2.8% عن الأسبوع الماضي.



وبلغ المجموع الكلي للجرعة الأولى 4822016 جرعة، بنسبة 75.3% من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والمجموع الكلي للجرعة الثانية 4558464، بنسبة 71.2% من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والمجموع الكلي للجرعة الثالثة 677957.



وعن التطعيم للفئة العمرية 12-17 سنة، بلغت للجرعة الأولى 238742 وبنسبة 25%، وللجرعة الثانية 203682 وبنسبة 20%، أما التطعيم في الفئة العمرية 5-11 سنة، فقد بلغت للجرعة الأولى 344، والجرعة الثانية 253.