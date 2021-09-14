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الثلاثاء، 14-09-2021 12:15 ص

بلدية عجلون تستقبل الشكاوى المتعلقة بالبيئة إلكترونياً

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  الوكيل الاخباري - أطلقت بلدية عجلون الكبرى اليوم الاثنين، خدمة تلقي الاقتراحات والشكاوى البيئية إلكترونيا عبر صفحة البلدية على فيسبوك.

وقال نائب محافظ عجلون، رئيس لجنة البلدية الدكتور علي اللوزي، إن إطلاق هذه الخدمة يهدف التسهيل على المواطنين في ايصال الشكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توفيراً للوقت والجهد وسرعة وصول الملاحظات، لمواكبة التطور الذي يشهده العالم من خلال الاتصال الرقمي.

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